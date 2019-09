Vrachtschip kapseist voor Amerikaanse kust, vier man vermist

De kustwacht heeft twintig bemanningsleden kunnen bevrijden. Daarna werd de situatie te onveilig om nog verder te zoeken in het schip, zegt een woordvoerder van de kustwacht.

Het gevaarte ligt op zijn kant in de buurt van de haven van de stad Brunswick. Die haven is voorlopig afgesloten voor alle vrachtvaart.

The Golden Ray, zoals het schip heet, vervoert auto's. De eigenaar is een Zuid-Koreaans bedrijf. Het schip was onderweg van de Marshalleilanden naar de Amerikaanse stad Baltimore.