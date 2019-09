Geen elektriciteit op deel Veluwe door stroomstoring

Op de Veluwe is een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander is die ontstaan in het elektriciteitsverdeelstation in Ede. Aan het begin van de avond waren ongeveer 20.000 huishoudens en bedrijven getroffen door de stroomstoring, schrijft Omroep Gelderland.

Er kwamen meldingen binnen van problemen in onder meer Barneveld, Ede, Lunteren, Scherpenzeel en Zwartebroek. Steeds meer huishoudens hebben inmiddels weer stroom. Hoe laat de storing volledig is verholpen, kan Liander niet zeggen.