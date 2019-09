Zes mensen zwaargewond door exploderende braadpan in Duitsland

Bij een explosie van een braadpan in het Duitse dorpje Freudenberg-Alchen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn vanmiddag veertien mensen gewond geraakt, zes van hen verkeren in levensgevaar. Mogelijk explodeerde de pan toen er regendruppels op de gril terechtkwamen.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Met traumahelikopters zijn vijf gewonden met ernstige brandwonden naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Dortmund, Keulen en Bochum gebracht, een zesde gewonde kreeg een hartinfarct.

De Duitse politie spreekt over een 'vet-explosie' in de braadpan. De pan stond in een kraampje onder een afdak toen het begon te regenen. Het incident gebeurde tijdens een dorpsfeest waar het 675-jarig bestaan van Alchen gevierd. Daarbij waren naar schatting honderd mensen aanwezig.