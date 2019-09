Trump-resort was de beste optie, reageert luchtmacht VS op onderzoek

Het is niet vreemd dat militaire vluchten een tussenstop hebben in Schotland en het Trump-resort was de goedkoopste en dichtstbijzijnde optie. Zo reageert de Amerikaanse luchtmacht op een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling.

Aanleiding was de tussenstop van een militaire eenheid in Schotland, die op weg was naar Koeweit. De militairen verbleven in het Trump Turnberry golfresort in de buurt van Glasgow. Een onderzoekscommissie van het Congres zoekt uit waarom de luchtmacht voor deze optie had gekozen.

Het Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten de meerderheid hebben, wil ook weten of defensiebudgetten zijn gebruikt om het voorheen verlieslijdende resort winstgevend te maken.

Vliegveld in de buurt

De militaire uitgaven aan het vliegveld in de buurt van het resort, Glasgow Prestwick Airport, lijken volgens de onderzoekscommissie substantieel gestegen sinds Trump de verkiezingen in 2016 heeft gewonnen. Ook dit vliegveld verkeert in financieel zwaar weer.

De luchtmacht weerspreekt de beschuldiging dat de tussenstop ongebruikelijk is. De woordvoerder zegt dat alle regels rondom het correct besteden van overheidsgeld zijn gevolgd. Op basis van prijs en afstand is volgens de luchtmacht voor het golfresort van de president gekozen.

'Duurdere brandstof'

De luchtmacht heeft sinds oktober 2017 voor 11 miljoen dollar aan brandstof uitgegeven op het vliegveld bij Glasgow. Dat staat in een brief van de onderzoekscommissie aan het Pentagon, die in handen is van nieuwssite Politico. Die website schrijft dat deze brandstof goedkoper zou zijn bij een Amerikaanse luchtmachtbasis.

De brief verwijst ook naar een artikel van The Guardian, waarin staat dat het vliegveld kortingen en gratis golfsessies heeft gegeven aan Amerikaanse militairen in samenwerking met Trump Turnberry.

Uit Democratische hoek wordt Trump al langer beschuldigd van verrijking op kosten van de belastingbetaler. Trump ontkende vorige week dat hij betrokken was bij de beslissing van zijn vicepresident Pence om een kamer in een Trump-resort in Ierland te boeken.

Interim-minister van Justitie Barr had eerder een feestlocatie geboekt in het Trump Hotel in Washington. Ook daar had de president naar eigen zeggen niets mee te maken.