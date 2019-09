'Verthuizen' is populair, daar profiteren woonwinkels van

De woonbranche doet het boven verwachting goed. De sector verwachtte een dip in de verkoopcijfers, maar laat juist een omzetgroei van ruim 6 procent zien. Brancheorganisatie INretail signaleert een nieuwe trend: "verthuizen".

"Thuis verhuizen is populair", zegt Bert-Jan van van der Stelt, sectorspecialist bij de brancheorganisatie. Mensen investeren in een nieuw fris interieur. Want een nieuw huis zit er, vanwege de krapte op de woningmarkt, voorlopig niet in.

Meubelwinkels profiteren het meest van de thuisverhuizers. Zij plusten het tweede kwartaal maar liefst 11,2 procent bij. "Ook winkels die woningtextiel, zoals vloeren, raambekleding en behang verkopen, hebben het druk."