Man wordt op klaarlichte dag bijna gewurgd, verdachte aangehouden

Een man is gisteren in Oosterhout bijna gewurgd door iemand met een koord. Het 21-jarige slachtoffer zat met twee anderen op een bankje, toen een man hem van achteren benaderde en het koord om zijn keel sloeg, vertelde de man tegen de politie. In de buurt is later een verdachte aangehouden.

Rond 11.45 uur kwam de politie bij het slachtoffer aan. Hij had rode striemen in zijn nek. Agenten vonden daarna het koord dat vermoedelijk was gebruikt.

De politie is ook op zoek gegaan naar de dader. Er is een 24-jarige man aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.