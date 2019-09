Jongeren mishandelen man die hen aanspreekt op uitschelden met ziektes

Een man is gisteren in Oss mishandeld door een paar jongeren die hij aansprak omdat ze mensen op straat uitscholden. De groep, van drie jongens en een meisje, zou "vreselijke ziektes" naar voorbijgangers hebben geroepen, laat de politie weten.

De man liep gisteravond rond 21.15 uur met zijn 13-jarige zoon en nog een jongen van die leeftijd over een voetpad, toen hij hoorde wat de jongeren deden. Hij zei er wat van, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Volgens de politie begonnen de jongeren gelijk op hem in te slaan. Ze probeerden de man ook met een stroomstootwapen aan te vallen, maar dat lukte niet. Na een tijdje wisten het slachtoffer en de twee jongens die bij hem waren te ontkomen, meldt Omroep Brabant.

Vlak bij zijn huis werd de man, terwijl hij de centralist van de meldkamer aan de telefoon had, nogmaals geslagen door twee jongens uit het groepje.

De politie is dringend op zoek naar getuigen. Er is geen signalement van de daders bekendgemaakt.