Medewerkster zorgcentrum Amsterdam neergestoken, bewoner opgepakt

Een medewerkster van zorginstelling Cordaan in Amsterdam is vanmorgen neergestoken. De vrouw is ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Ze is buiten levensgevaar, laat de politie weten.

Volgens AT5 is er een oudere man aangehouden. Het gaat om een cliƫnt van een zorgcentrum aan de Postjesweg, waar ouderen en mensen met een verstandelijke beperking worden behandeld. Cordaan heeft meerdere vestigingen.

Meerdere mensen hebben volgens een woordvoerder van Cordaan gezien dat de vrouw werd neergestoken. Een van hen heeft ook ingegrepen toen het gebeurde. Er wordt hulp aangeboden aan de mensen die getuige waren.

De vrouw werd even voor 12.00 uur neergestoken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, meldt NH Nieuws.