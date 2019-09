Lokale verkiezingen Rusland verlopen rustig

In Moskou heeft president Poetin zijn stem uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. De Russen kiezen vandaag lokale en regionale bestuurders. De afgelopen weken waren er veel protesten in Moskou omdat tientallen kandidaten niet mee mochten doen.

Volgens de kiescommissie werden ze geweerd omdat ze niet over de juiste papieren beschikten of hadden gefraudeerd met het behalen van het aantal handtekeningen. De politie greep bij de demonstraties hard in en meer dan 2400 mensen werden vastgezet.

Poetin ging kort in op de afgewezen kandidaten. "Het gaat er niet om hoeveel mensen meedoen, maar om de kwaliteit. Ik hoop dat onze kandidaten waardig zijn."

Vandaag is er niet op grote schaal gedemonstreerd, zegt correspondent David Jan Godfroid. "Wel heeft oppositieleider Navalny tientallen, zo niet honderden waarnemers op pad gestuurd om te kijken of het stemmen eerlijk verloopt. Op een enkele plek, in Sint-Petersburg, is een waarnemer aangevallen, en ook in Siberiƫ is een bus met waarnemers aangevallen."

Lage opkomst

Verder lijken de verkiezingen ordelijk te verlopen. In Moskou was de opkomst rond het middaguur 5,6 procent, een betrekkelijk laag cijfer.

De populariteit van Poetin lijkt de laatste tijd sterk afgenomen en de machtspartij Verenigd Rusland is zo impopulair dat veel kandidaten liever het etiket 'onafhankelijk' voeren. Toch gaat Godfroid ervan uit dat de aan Poetin gelieerde kandidaten op de meeste plekken zullen winnen. "Rusland steunt over het algemeen de macht. Ook al wint er op een enkele plek een andere kandidaat, ik denk alles bij elkaar genomen dat er niet veel zal veranderen."