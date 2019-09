Madagascar loopt uit voor preek van de paus

Paus Franciscus heeft de mis opgedragen voor honderdduizenden gelovigen in Antananarivo, de hoofdstad van Madagascar. De lokale organisatie spreekt volgens het Vaticaan zelfs van een miljoen deelnemers.

De paus veroordeelde in zijn preek vooral de corruptie op het straatarme eiland. Van de 26 miljoen bewoners leeft meer dan 90 procent van minder dan 2 dollar per dag, heeft het Wereldvoedselprogramma van de VN berekend. Veel kinderen zijn chronisch ondervoed.

Franciscus wees erop dat een kleine groep op Madagascar in weelde leeft. Volgens de paus leidt de clancultuur ertoe dat de rijken zichzelf steeds meer kunnen toe-eigenen, terwijl anderen geen kans krijgen om aan de armoede te ontkomen. Vooraan in de menigte zat de katholieke president Rajoelina, die in januari aantrad en heeft beloofd dat hij korte metten zal maken met de corruptie.

De paus bezoekt tijdens zijn reis door Afrika drie landen. Hij is al in Mozambique geweest en reist later door naar Mauritius.