Automobilist probeert agent aan te rijden, politieman schiet op voertuig

De bestuurder van een auto heeft gisteravond in Tilburg geprobeerd een agent aan te rijden. De politieman raakte niet gewond; hij kon op tijd opzij springen. Met waarschuwingsschoten probeerde hij de automobilist te laten stoppen.

Rond 20.30 uur gisteravond kwam er bij de politie een melding binnen van een mogelijk steekincident aan de Gasthuisring. Toen agenten daarheen kwamen, zagen ze een verdachte situatie bij een auto.

In de auto zaten twee mannen. Een van hen rende weg toen de politie op hem af kwam. De bestuurder van het voertuig bleef zitten en reed op de agent af. De politieman schoot op de auto in de hoop dat de bestuurder zou stoppen, maar dat gebeurde niet. De agent kon op tijd wegkomen, wel werd er een politieauto geraakt.

Verdachten nog niet gevonden

De bestuurder van de auto is ervandoor gegaan. De politie is nog naar hem en naar de andere man op zoek. De auto waarin de twee mannen zaten is wel teruggevonden, meldt Omroep Brabant.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het onduidelijk is of er gisteravond iemand is neergestoken aan de Gasthuisring. Wel is bekend dat er een ruzie was tussen een paar mensen. Er is geen aangifte gedaan.