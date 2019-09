'We riskeren ons leven om Engeland te bereiken'

Eind augustus werd het lichaam van een Irakees gevonden in de Noordzee. Vermoedelijk had hij geprobeerd het Kanaal over te zwemmen, in een zelfgemaakt zwemvest met plastic flessen. Hij is voor zover bekend de eerste dode, maar dat zijn er in werkelijkheid waarschijnlijk meer.

Migranten verzinnen steeds creatievere manieren om hun doel te bereiken. Een 17-jarige Egyptenaar werd bijvoorbeeld ontdekt in de dakkoffer van een Brits echtpaar. Hij had zich in Calais verscholen in de skibox toen het stel even geparkeerd stond.

Romin is uiteindelijk nooit zo ver gekomen. De Afghaan werd samen met de rest van zijn groep op het water gearresteerd en terug naar Frankrijk gebracht. Inmiddels is hij weer een van de honderden mensen die in het gebied tussen Calais en Duinkerke wachten op een kans om het VK te bereiken.

Wat gebeurt er als ze Engeland bereiken?

Het vasteland bereiken is niet eens nodig. Op zo'n 18 kilometer afstand van de Britse kust bevinden de migranten zich al in de territoriale wateren. Ze kunnen dan de Britse kustwacht bellen en die moet hen dan naar het vasteland brengen.

"In principe worden ze dan in een detentiecentrum geplaatst", zegt correspondent Tim de Wit. "Er wordt dan gekeken of ze weer kunnen worden uitgezet. Ze zijn immers niet in het VK als eerste de EU binnengekomen."