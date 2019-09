Lichaam Mugabe woensdag terug in Zimbabwe, begrafenis op zondag

Het lichaam van de Zimbabwaanse oud-president Mugabe, die vrijdag in Singapore op 95-jarige leeftijd overleed, keert woensdag terug in Zimbabwe. Bij de aankomst op Robert Gabriel Mugabe International Airport zullen president Mnangagwa en familieleden van Mugabe aanwezig zijn, heeft de woordvoerder van Mnangagwa gezegd.

De uitvaart is volgende week zondag. Mugabe wordt volgens de autoriteiten begraven op de National Heroes Acre. Dat is een erebegraafplaats op een heuvel in Harare voor helden uit de Zimbabwaanse onafhankelijkheidsstrijd, mede ontworpen door Noord-Koreaanse architecten.

'De familie beslist'

Het is niet helemaal duidelijk of de familie van Mugabe het daarmee eens is. Mugabe werd eind 2017 uit de macht gezet en opgevolgd door zijn vroegere strijdmakker Mnangagwa. Daarover was Mugabe uiterst verbitterd, zei zijn neef Leo Mugabe.

Vorige maand schreef de krant Zimbabwe Independent dat Mugabe liever niet op de National Heroes Acre begraven wilde worden, omdat hij wilde voorkomen dat Mnangagwa daarmee goede sier zou gaan maken. Een alternatieve locatie zou Mugabes buitenhuis in de Zvimba-regio zijn, enkele tientallen kilometers buiten Harare.

Neef Leo Mugabe zei gisteren dat de familie over de begraafplaats beslist. Een keuze voor Zvimba zou een slag in het gezicht zijn voor Mnangagwa en regeringspartij Zanu-PF.

Maar volgens Mnangagwa's woordvoerder is de kwestie opgelost. Het lichaam van Mugabe zal na aankomst woensdag in Harare worden overgebracht naar het buitenhuis in Zvimba. Vervolgens wordt hij opgebaard in een groot stadion, waar de Zimbabwanen afscheid kunnen nemen van hun oud-president. En uiteindelijk volgt dan de begrafenis op de National Heroes Acre.

'Groot leraar en mentor'

Mugabe kwam in 1980 aan de macht als vrijheidsstrijder, die het blanke minderheidsbewind in het toenmalige Rhodesië omver had geworpen. Al snel ontpopte hij zich als dictator, die het relatief rijke land in armoede stortte, die geen tegengeluid duldde en die van geen wijken wist. Pas in 2017 liet zijn eigen partij hem vallen.

Toch krijgt Mugabe, sinds hij is overleden, vanuit Zanu-PF vooral lof toegezwaaid. Mnangagwa omschreef zijn voorganger als "een groot leraar en mentor", een onderminister noemde hem "kameraad Mugabe".

"De gebeurtenissen aan het einde van zijn leiderschap mogen niet worden gebruikt om de goede dingen die hij gedurende zijn leven heeft gedaan in de vuilnisbak te gooien", zei de legercommandant die de afzettingscampagne tegen Mugabe leidde.