Zuid-Korea maakte schade op van orkaan Lingling

Noord- en Zuid-Korea hebben te maken gehad met een van de zwaarste stormen die het schiereiland ooit hebben getroffen. Orkaan Lingling schampte de westkust van Zuid-Korea, waarna hij zich verplaatste naar Noord-Korea.

De storm heeft in Zuid-Korea gebouwen beschadigd, de elektriciteit is er in zo'n 160.000 huizen is uitgevallen, maar van een grootschalige ramp lijkt geen sprake te zijn. Tot nu toe zijn er drie doden gemeld.

De storm trok na Zuid-Korea verder in de richting van Noord-Korea en vervolgens naar Vladivostok in Rusland. Boven land nam hij in kracht af.

Noodvergadering Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een spoedvergadering ingelast met regeringsfunctionarissen. Hij verwijt de regiobestuurders te weinig oog te hebben voor de ernst van de situatie, meldt het staatspersbureau KCNA.

Hoe de situatie in het geïsoleerde Noord-Korea is, is onduidelijk. Gevreesd wordt dat de storm de toch al magere landbouwoogst in het land heeft beschadigd. Noord-Korea had al te maken met grote voedseltekorten, maar Kim benadrukt volgens KCNA dat het beschermen van de gewassen, dammen en waterreservoirs een topprioriteit is.