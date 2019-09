Britse minster Rudd weg uit onvrede met koers Boris Johnson

De Britse minister van Arbeid en Pensioenen Amber Rudd stapt op uit onvrede met de koers van Boris Johnson. Ook verlaat ze de Conservatieve Lagerhuisfractie, zo meldt ze in een brief aan hem.

Rudd vindt het onacceptabel dat Johnson 21 Conservatieve parlementsleden uit de Lagerhuisfractie heeft gezet. Ze steunden een motie van de oppositie, die het voor het Britse Lagerhuis het mogelijk maakte om de politieke agenda te wijzigen. Rudd spreekt in de brief van politiek vandalisme en noemt de gang van zaken in een interview met de krant The Sunday Times "een aanval op het fatsoen en de democratie".

In haar brief schrijft ze ook dat ze niet langer gelooft dat een brexit-deal met de EU het belangrijkste doel is van de regering, ook al beweert Johnson dat wel.