Tientallen honden in Noorwegen ziek of dood, oorzaak onbekend

Vooral rond Oslo zijn veel honden overleden, maar ook in en rond de steden Bergen en Trondheim en in de noordelijke provincie Nordland zijn honden dood gegaan. Uit voorzorg zijn hondenshows en andere activiteiten in het hele land afgelast.

Geen vergiftiging

Het Noorse veterinaire instituut heeft bij vier honden dezelfde bacterie aangetroffen, de Clostridium perfringens en de Providencia alcalifaciens. Of die bacterie ook echt de oorzaak is van de dood van de honden, is nog niet te zeggen. Mogelijk duurt het nog een aantal dagen voor daar meer duidelijk over wordt.

Er zijn geen aanwijzingen dat de honden zijn vergiftigd, en ook lijkt het er niet op dat er iets mis was met het hondenvoer. De dode en zieke honden kregen voer van verschillende merken, zegt het veterinaire instituut.