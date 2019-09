Oscar zaagt bomen in Amazone om: 'We kappen om te overleven'

"We leven nu vooral van ons vee", zegt hij. Zijn koeien zijn in geen velden of wegen te zien, zo groot is het gebied waar ze grazen. Was deze open vlakte tot voor kort nog oerwoud? Er lopen geiten en varkens rond op het erf. Voor veeteelt en landbouw heb je akkers nodig, en weilanden. Dat betekent ontbossing. Officieel mogen bewoners van het Chico Mendes-reservaat wat vee houden of rijst telen voor eigen gebruik, niet voor de verkoop.

Oscar ergert zich aan al die regels in het reservaat. "Als ik een varken wil verkopen, moet ik het eerst ongezien naar de stad zien te krijgen. Daar zoek je dan stiekem een slager die mee wil werken, en dan verstop je het vlees, alsof je een bandiet bent met z'n buit. Maar het is mijn eigen varken, en ik kan het geld goed gebruiken", zegt hij verontwaardigd. De verkoop van varkens- of kippenvlees uit het reservaat is illegaal, dus ook hiervoor riskeert de oude rubbertapper een boete.

Ik woonde hier al

"Ik was hier eerst. Voordat het een reservaat werd, woonde ik al in dit bos. Ze hadden de regels moeten aanpassen aan ons, de bewoners. Niet andersom." Naarmate de dag vordert, verzamelen zich steeds meer familieleden, tevens buren, op de veranda van zijn houten huisje. In zijn schommelstoel legt Oscar aan de bezoekende buitenlander uit hoe zwaar het leven hier is.

De onverharde weg waarover we zijn gereden, verandert in de regentijd in een modderpoel. Dan raken deze mensen geïsoleerd: ambulances kunnen er niet meer komen. Er is licht dankzij een zonnepaneeltje, en een satellietschotel verschaft vermaak. Maar internet of telefoon is er niet, en de overheid, die komt eigenlijk alleen om boetes uit te delen.

"Het enige dat de overheid ons ooit heeft gegeven", beweert Oscar, "is een toilet." Hij laat me een gebouwtje zien achter het huis, betegeld en met een heuse wc-pot. Een gravure bevestigt vol trots wat Oscar vertelt: dit was een overheidsproject.

Nooit een cent gezien

"Ze zeggen dat buitenlanders miljoenen hebben gegeven aan Brazilië om ontbossing tegen te gaan." Oscar heeft het over Fundo Amazônia, het Amazonefonds. Noorwegen en Duitsland staken miljoenen in een Braziliaans fonds tegen ontbossing. Een maand geleden besloten beide landen daarmee te stoppen vanwege het tekortschietende milieubeleid van president Bolsonaro.

"Wij hebben nooit een cent uit Noorwegen of Duitsland gezien", benadrukt Oscar. "Dat geld gaat naar satellieten die ons in de gaten houden, hoog boven het bos. Maar satellieten kunnen de kettingzaag niet stoppen", zegt hij. "Want we kappen om te overleven."