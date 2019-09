Drie Duitsers omgekomen bij ongelukken in Oostenrijkse Alpen

In de Oostenrijkse Alpen zijn in een dag tijd drie Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze stierven bij verschillende incidenten, melden de autoriteiten. Slecht weer bemoeilijkte de reddingsoperaties.

Een man van 60 kwam gisteren om het leven toen hij samen met twee anderen aan het klimmen was in Nassereith, in het westen van Oostenrijk. De man, een ervaren klimmer en kopman van het klimteam, raakte dodelijk gewond toen hij viel en beklemd kwam te zitten. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt onderzocht.

Rotsachtig gebied

Veertig kilometer verderop, in de buurt van Pitztal, viel een klimmer van 50 van grote hoogte in een kloof. Hij raakte ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis van Innsbruck gebracht. Daar overleed hij vanochtend.

In dezelfde regio, bij de plaats Reutte, stierf een man van 50 nadat hij was gestruikeld in rotsachtig gebied. Hij kwam meer dan 250 meter lager terecht. Een reddingsteam kon de plek van het ongeval niet per helikopter bereiken. Pas 4,5 uur later lukte het een reddingsteam om de man te bereiken.