Waarom een maanlanding nog steeds mislukt, 50 jaar na het eerste succes

Het is bijna 50 jaar geleden dat de Amerikaanse raket Apollo 11 de eerste mensen op de maan zette. In 1969 waren astronauten Neil Armstrong, Edwin 'Buzz' Aldrin en Michael Collins de hoofdrolspelers van de eerste succesvolle bemande ruimtemissie naar de maan.

Gisteren probeerde de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO met maanlander Vikram hetzelfde te doen, maar dan met onbemande missie. Slechts twee kilometer was Vikram verwijderd van de eerste Indiase maanlanding, maar toen ging het mis. De medewerkers verloren het contact met de maanlander, vermoedelijk vanwege een crash.

Het zijn twee ogenschijnlijk vergelijkbare missies, met bijna vijftig jaar tijd ertussen: hoe komt het dat zo'n maanlanding nu alsnog kan mislukken?

Menselijke beslissingen

Wat er precies is gebeurd met Vikram, is speculeren, benadrukt Philippe Schoonejans, expert bemande ruimtevaart bij de ESA (European Space Agency). "Maar ik was erover aan het mijmeren: alle Apollo-maanlandingen in de jaren 60 waren bemand. Bij onverwachte problemen kan dat helpen: zo landde Neil Armstrong oorspronkelijk ook op niet de geplande locatie: hij kwam eerst boven een pikdonkere krater en daarna boven een gebied met veel rotsblokken, de brandstof was eigenlijk op, maar hij is toch doorgevlogen. Door zijn menselijke beslissingen kwam het uiteindelijk goed."

Om kosten te besparen zijn moderne missies vaak onbemand. Maar robots zijn een stuk minder goed in het maken van dynamische beslissingen, of in onbekende beelden interpreteren. "Wellicht heeft dat bijgedragen aan het mislukken van de onbemande Indiase missie", zegt Schoonejans, "op de zuidpool van de maan is bovendien ook weinig licht, er zijn scherpe schaduwen en in sommige kraters is het helemaal donker."

Ook bij de remprocedure van Vikram heeft hij twijfels: "Vikram moest snel afremmen; 30 kilometer van het oppervlak ging het apparaat nog 6000 kilometer per uur. De Vikram remt eerst met vijf, maar op het laatst met maar één remraket, dat zou een probleem kunnen zijn voor de stabiliteit."

Beelden van de mislukte maanlanding: