Duizenden herdenken gesneuvelde militairen bij Indië-monument Roermond

Bij het Indië-monument in Roermond hebben duizenden mensen de militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 omkwamen bij de gewapende strijd in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Ook werd stilgestaan bij alle Nederlandse militairen die na 1945 bij vredesmissies zijn omgekomen. In totaal gaat het om ruim 6400 gesneuvelde militairen.

Het is de 32e keer dat de herdenking wordt gehouden, in aanwezigheid van veteranen, familieleden, nabestaanden en andere belangstellenden. Namens de regering hield minister Bijleveld van Defensie een toespraak en legde ze een krans.

Na een minuut stilte vlogen vier F-16-straaljagers van de luchtmacht over in de zogenaamde missing man-formatie. De militaire kapel Johan Friso en het Reuvers mannenkoor verzorgden de muzikale begeleiding.