15-jarige fietser zwaargewond na aanrijding, automobilist rijdt door

@Politie Aan het einde van de ochtend troffen we in de wijk #Brouwhuis in #Helmond een auto aan, waarvan we vermoeden dat deze bij het ongeval op #Deurneseweg betrokken was. Een oplettende buurtbewoner belde ons nadat hij de auto had zien staan.