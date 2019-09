Gevangenenruil Oekraïne en Rusland begint, 'MH17-verdachte naar Rusland'

In Rusland en Oekraïne is de aangekondigde gevangenenruil tussen beide landen begonnen. In totaal zouden zeventig gevangenen worden uitgeruild, Vermoedelijk zit oud-commandant van de pro-Russische separatisten Vladimir Tsemach erbij, maar dat nieuws is niet bevestigd. Hij werd donderdag al vrijgelaten in Kiev.

Het internationale onderzoeksteam wil Tsemach verhoren in verband met de MH17-ramp en justitie vindt het van groot belang dat hij beschikbaar blijft.