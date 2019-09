Iran negeert atoomakkoord en begint met verrijken uranium

Intussen is de Iraanse olietanker Adrian Darya-1, voorheen Grace 1, op Amerikaanse satellietbeelden gezien voor de kust van Syrië, terwijl de Iraniërs hadden beloofd dat het schip daar niet naartoe zou gaan toen het werd vrijgegeven door Gibraltar. Het verschepen van olie naar Syrië is in strijd met de sancties.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton reageerde meteen op het nieuws. "Iedereen die zei dat de Adrian Darya niet onderweg was naar Syrië leeft in ontkenning. We kunnen een dialoog starten, maar Iran krijgt geen verlichting van de sancties als het blijft liegen en terreur blijft verspreiden."