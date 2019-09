Automobilist rijdt vier mensen dood in centrum Berlijn

In het centrum van Berlijn heeft een automobilist vier mensen doodgereden, onder wie een kind van een jaar of vier. De man zou met hoge snelheid een stoep zijn opgereden en daar de slachtoffers hebben geraakt. De politie gaat volgens Duitse media uit van een ongeluk.

Er zijn ook drie zwaargewonden, onder wie de automobilist zelf. Zijn moeder en een meisje van 6 jaar oud zouden bij hem in de auto hebben gezeten; het is niet duidelijk of zij onder de gewonden zijn.

De moeder van het omgekomen kind bleef ongedeerd, net als een ander kind van haar.

Na de botsing kwam de Porsche op een braakliggend stuk grond naast een appartementencomplex tot stilstand. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.