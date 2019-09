OM in beroep tegen vrijspraak Salvadoraanse met doodgeboren kind

Het Openbaar Ministerie in El Salvador gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van Evelyn Hernández. De Salvadoraanse die eerder dertig jaar cel kreeg nadat ze een doodgeboren kind had gebaard, werd onlangs in een nieuw proces vrijgesproken. Volgens de aanklagers is er evenwel een overvloed aan bewijs tegen Hernández.

De 21-jarige vrouw werd in juli 2017 veroordeeld voor moord, omdat ze geen medische hulp had gezocht voor haar baby. Ze was zwanger geworden na een verkrachting, maar had dat naar eigen zeggen niet door.

Hernández was met hevige buikkrampen naar het toilet gegaan, daar het bewustzijn verloren en onder het bloed door haar moeder gevonden. Die bracht haar naar het ziekenhuis, waar het personeel aangifte tegen de jonge vrouw deed.

Wereldwijde ophef na celstraf

In El Salvador geldt een totaalverbod op abortus, ook als het leven van moeder of kind in gevaar is of de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting. Vrouwen die zich na een miskraam of doodgeboorte melden bij een ziekenhuis worden soms beschuldigd van moord en kunnen tot veertig jaar in de cel belanden.

De jarenlange celstraf van Hernandéz leidde tot wereldwijde ophef. Het Hooggerechtshof besloot begin dit jaar dat haar proces opnieuw moest. Dat mocht ze op vrije voeten afwachten. Ze had toen al ruim drie jaar in de cel gezeten. Uit het nieuwe proces volgde 2,5 week geleden de vrijspraak.