India heeft geen contact meer met maanlander Vikram

De Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO heeft geen contact meer met maanlander Vikram. Het is de bedoeling dat die landt op de zuidpool van de maan, samen met de verkenner Pragyaan, maar het grondstation krijgt geen signalen meer binnen.

Medewerkers van ISRO gaan nu de laatste data verzamelen om te bekijken wat er is gebeurd.

India zou het vierde land zijn dat op de maan weet te landen, na de Verenigde Staten, Rusland en China. In 2008 was er ook al een Indiase missie naar de maan, maar toen was het doel niet om er te landen. De Vikram moest onder meer onderzoeken hoeveel water er in de maanbodem zit.

De huidige missie kost ongeveer 126 miljoen euro. De lancering van de Vikram was vorige maand een week uitgesteld, omdat er technische problemen waren. De Indiase ruimtevaartorganisatie heeft toen niet gezegd wat er precies mis was.