Taxichauffeur redt vastzittende handbiker van aanstormende trein

Een taxichauffeur heeft vanmiddag het leven van een man gered bij een spoorwegovergang in Ommen. De man was met zijn handbike vast komen te zitten in de rails, terwijl de trein eraan kwam.

Gerben van Dam reed met zijn taxi in de richting van de overgang toen hij zag dat de man uit zijn rolstoel was gevallen en op het spoor lag. De lampen knipperden al en de slagbomen gingen naar beneden. Hij bedacht zich geen moment en rende ernaartoe. "Ik heb hem van het spoor getrokken, één seconde later was de trein er. We zijn op een haar na geraakt", zegt hij tegen RTV Oost.

Beide mannen kwamen met de schrik vrij, maar de handbike was wel zwaar beschadigd. De handbiker bleek uit Oekraïne te komen en in de buurt op een camping te verblijven. "Als ik er niet was, was die jongen plat geweest", aldus een geschrokken Van Dam.

Op Twitter roemt een woordvoerder van ProRail het optreden van de taxichauffeur.