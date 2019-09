Zondag weer staking grondpersoneel, KLM kan nog niets zeggen over gevolgen

Vakbond FNV houdt zondag opnieuw een staking onder het grondpersoneel van KLM. Werknemers worden opgeroepen om tussen 13.00 en 17.00 het werk neer te leggen. De bond eist een betere cao.

De KLM zegt in een reactie tegen de NOS nog niet te weten wat de gevolgen zijn voor reizigers, maar zegt wel "ongemak te verwachten." Ze zijn nog in kaart aan het brengen hoeveel medewerkers er gaan staken en zijn bezig om de gevolgen te beperken.

Maandag en woensdag werd al twee uur gestaakt. Maandag moesten daardoor 56 vluchten van KLM worden geannuleerd en eergisteren waren dat er twaalf. Ook ruimbagage kon niet mee.

Teleurgesteld

De luchtvaartmaatschappij is teleurgesteld dat opnieuw een staking is aangekondigd. "Wat ons betreft is het onnodig, gezien het feit dat een voorstel op tafel ligt", aldus een woordvoerder.

KLM biedt nu zes procent loonsverhoging in drie jaar tijd, terwijl FNV acht procent meer loon erbij wil in twee jaar. Daarnaast eist de bond dat de werkdruk omlaag gaat en er meer werknemers in vaste dienst komen. FNV Luchtvaart zegt tegen NH Nieuws dat ze weer gaan staken omdat er nog geen voorstellen zijn gedaan die in de buurt komen van de eisen van de bond.

Het bod van KLM is voor andere bonden wel genoeg om weer om tafel te gaan zitten, maar FNV gaat daar dus niet in mee. KLM heeft alle vakbonden, ook FNV, uitgenodigd voor cao-overleg op maandag.