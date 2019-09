Ouders van overleden pasgeboren Luna voor het eerst oog in oog met artsen

Voor het eerst stonden de ouders van de in 2014 overleden pasgeboren Luna tegenover de tien artsen die betrokken waren bij de zwangerschap en geboorte. Volgens de ouders had de dood van het kind voorkomen kunnen worden. Maar de artsen hebben gehandeld met de beste kennis van het moment, stelt de advocaat van het ziekenhuis.

Het pasgeboren meisje Luna overleed in 2014, tien dagen nadat ze was geboren in het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis. De vader en moeder, Marloes en Chris Tuiling, hebben een zaak aangespannen tegen de tien artsen bij het medisch tuchtcollege in Eindhoven.

"Precies 5,5 jaar geleden leefde Luna nog. Dagen die ik nooit meer zal vergeten", zegt Marloes Schuiling, de moeder van Luna, bij de opening van de zaak. "Dagen die nog steeds zó pijnlijk zijn om aan terug te denken."

Nadat Luna epileptische aanvallen had gekregen hoorden de ouders dat zij door langdurig bloedverlies hersenschade had opgelopen. Haar overlevingskans was klein. Ze namen haar mee naar huis, waar ze tien dagen na haar geboorte overleed.

Bijzondere zaak

5,5 jaar later staan de ouders dus oog in oog met acht van de tien betrokken artsen. Volgende week komen de andere twee voor. Het is een bijzondere zaak. "Het gebeurt wel vaker dat mensen een klacht indienen tegen meerdere mensen tegelijk", zegt Marike van der Hart van het college. "Maar dit zijn wel heel veel artsen, en het gaat om een groot aantal klachten tegen iedere arts."

Volgens de advocaat van de ouders is het voornaamste bezwaar dat de ouders zich niet serieus genomen voelen in hun klachten tegen de artsen en het ziekenhuis. Er zou geen goede communicatie zijn geweest bij de zwangerschap en geboorte. Ook zouden de artsen Luna en Marloes niet goed genoeg hebben behandeld.

Het overlijden van Luna was niet nodig geweest als de artsen juist hadden gehandeld, daar zijn de ouders van overtuigd. Maar volgens het ziekenhuis zit dat anders. Marloes en Luna zouden volgens de medische standaard zijn behandeld. Ze hebben de zorg gehad die ze moesten krijgen, zegt de advocaat van het ziekenhuis. Desalniettemin is de dood van Luna een "intens tragische gebeurtenis" voor alle betrokkenen, vindt het ziekenhuis.

Spanning

De spanning is voelbaar in de zaal. Wanneer de advocaat van het ziekenhuis het woord krijgt, hapt vader Chris naar adem. "Als u het niet trekt," zegt de voorzitter van de tuchtcommissie, "mag u naar buiten". Hij besluit te blijven zitten.

"Als iemand is overleden, dan betekent dat niet per se dat de artsen iets fout hebben gedaan", vervolgt de advocaat. "Ook bij zorgvuldig handelen kun je pech hebben. En bij onzorgvuldig handelen kun je geluk hebben."

Marloes en Chris Tuiling wilden de welgemeende excuses van de hoofdbehandelaar. Die kwamen niet. Wel heeft een van de andere artsen spijt betuigd namens alle betrokken artsen, maar dat is juridisch anders dan excuses. De ouders zijn er niet tevreden mee. 31 oktober komt de uitspraak van het medisch tuchtcollege.