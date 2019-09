Geen cel maar tbs geëist tegen man die zoon met zwaard ombracht

Het Openbaar Ministerie heeft tbs geëist tegen een man die terechtstaat voor het doden van zijn 12-jarige zoon met een zwaard. Ook probeerde hij volgens justitie zijn andere zoon om te brengen. Er is geen celstraf geëist, omdat de 41-jarige man ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

Tevfik G. viel op 22 december zijn oudste zoon Emre (15) aan met een zwaard. Het jongere broertje Bekiro sprong ertussen en werd vijf keer gestoken. Het oudere broertje sloeg op de vlucht en werd nog door zijn vader achtervolgd op straat.

Vandaag zei G. in de rechtszaal dat hij bezeten was en dat het spookte in zijn huis. "Er was een demon in me gekomen. Ik hield veel van mijn zoons". Hij viel zijn oudste zoon aan omdat hij dacht ook in hem een duivel zat, meldt Omroep Gelderland.

Stoornissen

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte een psychotische stoornis heeft en misschien een beginnende schizofrenie. Ook is er een anti-sociale stoornis met narcisme geconstateerd.

De moeder van Tevfik G. zegt dat ze al een tijd aan de bel trok om hulp voor haar zoon te krijgen. De ex-vrouw van de verdachte gelooft niet in psychoses en wil een lange gevangenisstraf.

De dood van Bekiro schokte Presikhaaf, de wijk in Arnhem waar hij woonde. In de moskee werd een herdenkingsdienst gehouden waar honderden mensen aanwezig waren. Ook liepen zo'n 150 mensen mee in een stille tocht en er werden kaarsen aangestoken bij het huis van het slachtoffer.