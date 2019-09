Winterswijk sluit onbewaakte spoorwegovergang na dodelijk ongeluk

De gemeente Winterswijk sluit per direct een onbewaakte spoorwegovergang na een dodelijk ongeluk, gisteravond. Daarbij kwam een vrouw van 63 om het leven. De procedure om de overgang te sluiten was door de gemeente al in gang gezet, maar het ongeluk heeft dat versneld.

De Achterhoekse plaats telt vijf onbewaakte spoorwegovergangen. De gemeente heeft samen met spoorbeheerder ProRail en de provincie Gelderland afgesproken dat drie overgangen dichtgaan. De andere twee worden beveiligd.

Wanneer de twee overgangen die niet direct dichtgaan worden aangepakt, is nog niet bekend. In 2017 besloot de gemeente al dat alle onbewaakte spoorwegovergangen moesten worden beveiligd of gesloten.

Elk jaar vinden gemiddeld veertig aanrijdingen plaats op onbewaakte spoorwegovergangen, zegt ProRail. Een derde daarvan heeft een dodelijke afloop. Voor het uitvoeren van maatregelen is tussen 2012 en 2028 225 miljoen euro beschikbaar.