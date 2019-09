Nieuwe rondweg bij Baarle-Nassau open: NL-B-NL-B-NL-B-NL-B-NL

Er kwam een hoop juridisch gesteggel kijken bij de werkzaamheden. Er moesten namelijk twee aparte procedures worden gevolgd voor de aanleg van de nieuwe weg, op basis van de Nederlandse én Vlaamse regelgeving.

"De weg omvat 180 stukken grond van verschillende mensen, Nederlanders en Belgen, die we allemaal in bezit moesten krijgen", zegt Christophe van der Maat, VVD-gedeputeerde van Noord-Brabant. "En vervolgens moesten we door alle rechtssystemen heen. Heel ingewikkeld, maar ik ben blij dat het is gelukt."

Ook moest een oplossing worden gevonden voor de wisselende snelheidslimieten in Nederland en België. In Nederland is die 80 kilometer per uur, in België 70. Voor de randweg geldt nu - ook op de 800 meter die door België gaan - een limiet van 80 kilometer per uur.