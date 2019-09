Klanten Albert Heijn betalen aan kassa soms meer dan op prijskaartje staat

Wie boodschappen doet bij Albert Heijn kan soms bedrogen uitkomen. Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt dat de prijs die op het schap staat, in veel gevallen anders is dan de prijs die je bij de kassa voor een artikel betaalt.

In zeven van de elf bezochte filialen in Brabant klopten de prijzen niet. In de meeste gevallen betaal je aan de kassa meer dan de prijs die op het schap staat.

Omroep Brabant ging op onderzoek uit na een tip van een klant. Die had bij zijn Albert Heijn-supermarkt in Breda de prijzen van de boodschappen bijgehouden en zag de verschillen.

Vaak duurder dan aangegeven

Omroep Brabant bezocht de afgelopen weken 11 filialen van Albert Heijn verdeeld over de hele provincie. In elke supermarkt werden zo'n tien tot vijftien producten bekeken.

In 36 gevallen kwam de prijs op het schap niet overeen met de prijs die moest worden afgerekend. Drie keer bleek een product goedkoper te zijn, in alle andere gevallen was de prijs aan de kassa hoger.