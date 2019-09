Johnson mag van Britse rechter schorsing parlement doorzetten

Johnson blijft klem zitten

Ook Johnsons voorstel voor nieuwe verkiezingen sneuvelde woensdag in het Lagerhuis. Vanochtend heeft Labourleider Corbyn met de andere oppositieleiders overlegd over nieuwe verkiezingen. Ze blijven daar waarschijnlijk voorlopig 'nee' tegen zeggen, omdat ze vrezen dat Johnson de verkiezingen gebruikt om alsnog een no-deal-brexit op 31 oktober door te drukken.

Volgens Tim de Wit heeft de oppositie Johnson deze week in de hoek gekregen en blijft hij daar zitten zolang er geen afspraken over nieuwe verkiezingen zijn. "Zolang er geen verkiezingen komen zit hij vast. De neiging bij de oppositie is dan ook om met verkiezingen te wachten tot het uitstel van de brexit helemaal zeker is en Johnson dus zijn belofte heeft gebroken dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU gaat."