Gemeenten met kleine gasvelden sturen brandbrief aan kabinet

Gemeenten met kleine gasvelden zijn bang voor aardbevingen doordat velden mogelijk versneld worden leeggepompt, nu de gaswinning in Groningen in hoog tempo wordt verlaagd.

In een brandbrief aan minister Wiebes van Economische Zaken waarschuwen ze dat het Rijk de gaswinning niet abrupt moet verhogen. Volgens hen zijn er dan aardbevingen mogelijk met een kracht van 4,0, zwaarder dan de zwaarste aardbeving tot nu toe in Groningen.

De brief is een initiatief van Bergen aan Zee. Hij is ook ondertekend door Beemster, Nissewaard, Noordoostpolder, Smallingerland, Waalwijk en Westland.

125 velden

Naast het Groningerveld is er op land een groot aantal kleinere velden. Uit tientallen velden wordt ook gas gewonnen. Regionale omroepen meldden onlangs dat daar sinds kort de gaswinning wordt opgevoerd. Hoewel dat niet is bevestigd door minister Wiebes, zijn de briefschrijvers ook bang dat dat gebeurt.

"De gaswinning in deze velden zou volgens de minister worden afgebouwd, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren", zegt wethouder in Bergen Klaas Valkering.

"In onze gemeente worden de gasvelden nu versneld leeggepompt waardoor aardbevingen kunnen ontstaan die zwaarder zijn dan die er in Groningen zijn geweest. Dat heeft grote gevolgen voor de veiligheid van onze inwoners. Dan trilt het van Groningen tot Zeeland en weer terug."

Onderzoek

Uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen blijkt volgens de gemeenten dat ze te maken kunnen krijgen met hevige aardbevingen. De dienst zegt dat dat klopt, maar dat die kans erg klein is.

Vorig jaar waren er zes aardbevingen bij kleinere velden, waarvan drie zwaarder dan 1,5. In Groningen waren negentig aardbevingen, waarvan vijftien zwaarder dan 1,5.