Bertie 'kampeerde' in cel van het Oranjehotel: 'We deden spelletjes'

"Alles is hier leeg en grauw. IJskoud voel ik mij", schreef verzetsvrouw Corrie ten Boom over haar verblijf in de gevangenis. Zij was opgepakt omdat haar huis in Haarlem een schuilplek was voor Joden en andere onderduikers.

Maandenlang zat ze alleen in een cel. Ten Boom vond uiteindelijk troost in de kleine miertjes die over de vloer liepen. "Ik geef ze elke dag wat broodkruimels. Ik kijk er uren lang naar (..) Ik houd van mijn celgenootjes."

Naar de wc op een emmer

Bertie kan zich niet meer herinneren of ze ooit buiten hun cel zijn geweest. "Ik weet nog wel dat we pap kregen en op een emmer onze behoefte moesten doen. En dat we de gevangenis in kwamen en eruit gingen. Maar niet wat er van dag tot dag gebeurde."

Het drietal was opgepakt omdat de Duitsers op zoek waren naar de vader van kleine Bertie. Het broertje, zusje en de tante werden om nooit duidelijk geworden reden uiteindelijk op 8 april 1944 vrijgelaten. Ze overleefden allemaal de oorlog.