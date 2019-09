Cao-akkoord bereikt in metaalsector, staking van de baan

Na maanden onderhandelen hebben de bonden en werkgevers in de metaal en techniek een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De ruim 300.000 werknemers die onder de afspraken vallen, zien hun loon de komende twee jaar gemiddeld 3,4 procent per jaar stijgen, meldt vakbond FNV.

Afgelopen zomer voerden werknemers meerdere keren actie voor betere arbeidsvoorwaarden. In juni was er een landelijke stakingsactie, eerder deze week in legden werknemers in Zeeland het werk neer. Ook voor volgende week stond een landelijke actie gepland, maar die is door het bereiken van het principeakkoord voorlopig van de baan.

Leergeld en eerder stoppen

Naast een loonsverhoging komt er ook geld beschikbaar voor scholing van personeel. Volgens vakbond CNV gaat het om ongeveer duizend tegoedbonnen van maximaal 1500 euro, waar ook sommige uitzendkrachten gebruik van kunnen maken.

Verder is er een zogeheten 'generatiepact' gesloten, dat vanaf begin volgend jaar in moet gaan. Dat moet ervoor zorgen dat ouderen minder kunnen werken, waardoor er tegelijk meer plaats is voor jongeren.

Werknemers die 60 jaar zijn of ouder, kunnen besluiten om nog maar 80 procent te gaan werken, terwijl ze 90 procent van hun loon houden. Daarbij bouwen ze nog evenveel pensioen op.

Flexwerkers

Ook voor flexwerkers verandert er iets: werkgevers hebben toegezegd dat 5000 van hen een vast contract krijgen, vertelt FNV-bestuurder Jacqie van Stigt. "De sector is door dit pakket aantrekkelijker geworden voor personeel, en dat is hard nodig in deze tijden van grote tekorten aan technische mensen."

De bonden leggen het akkoord de komende weken voor aan hun leden.