Monteur American Airlines verdacht van saboteren navigatiesysteem vliegtuig

Een monteur van de Amerikaanse vliegmaatschappij American Airlines wordt ervan verdacht dat hij het navigatiesysteem van een toestel heeft gesaboteerd. Het vliegtuig zou op 17 juli vanaf Miami vertrekken naar Nassau op de Bahama's, maar de piloten kregen een foutmelding bij het opstarten.

Medewerkers ontdekten bij een controle een stuk vastgelijmd schuimrubber in het navigatiesysteem, een essentieel onderdeel van het vliegtuig dat de snelheid, het roer en andere belangrijke vluchtinformatie bijhoudt.

Op bewakingscamera's was te zien dat een medewerker 7 minuten lang rondom het navigatiesysteem bezig was. Later werd de monteur door collega's geïdentificeerd. Hij zou bij een verhoor afgelopen donderdag hebben toegegeven dat hij het systeem heeft gesaboteerd.

Overwerk creëren

De man zou hebben gezegd dat het niet zijn intentie was om het vliegtuig en de passagiers schade toe te brengen. Volgens hem raakten de vastgelopen cao-onderhandelingen tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbonden hem financieel. Hij hoopte op vertraging of een geannuleerde vlucht, zodat hij kon overwerken.

De monteur wordt ervan beschuldigd opzettelijk het vliegtuig te hebben beschadigd. Mogelijk verschijnt hij vandaag voor de federale rechtbank in Miami. De maatschappij neemt het incident zeer serieus en zegt dat het toestel gerepareerd en geïnspecteerd is voordat het weer passagiers mocht vervoeren.

American Airlines beschuldigt monteurs van het bewust vertragen van het werk. Dat zou de afgelopen maanden tot honderden geannuleerde vluchten hebben geleid. De vliegmaatschappij heeft twee vakbonden aangeklaagd die de monteurs vertegenwoordigen. Zij proberen al drie jaar een nieuwe cao door te voeren.