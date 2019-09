Appartementencomplex in Oss ontruimd na uitslaande brand

Een appartementencomplex in Oss is vannacht ontruimd nadat er brand was uitgebroken. Ook een huis voor begeleid woningen naast het complex werd ontruimd.

Tientallen bewoners stonden midden in de nacht op straat. Er raakte niemand gewond, zo laat een woordvoerder van de brandweer aan Omroep Brabant weten.

De brand werd iets na 02.30 uur ontdekt. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle. Rond 04.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld, maar de politie gaat niet uit van brandstichting.

Bewoners opgevangen in de buurt

Tijdens het blussen werden de bewoners van de appartementen opgevangen in de buurt. Ze zijn onderzocht om vast te stellen of ze rook hadden ingeademd. Dit bleek niet het geval.

Nadat de brand was geblust en de brandweer alle appartementen had gecontroleerd, konden de meeste bewoners terug naar hun huizen. Dat geldt niet voor de bewoners van twee appartementen vlak boven de garageboxen van het complex, waar de brand vermoedelijk is begonnen.

De bewoners van het huis voor begeleid wonen worden tijdelijk in een ander huis opgevangen.