Tien artsen vandaag voor tuchtcollege na dood baby Luna

Marloes Schuiling is enorm zenuwachtig voor de zitting. "Ik vind het doodeng om weer oog in oog te staan met de artsen. Ik heb ze meer dan vijf jaar niet gezien. Ik weet niet hoe ik daarop zal reageren. Natuurlijk hoop ik dat wij in het gelijk worden gesteld. Ik zal de commissie van het tuchtcollege moeten vertrouwen. Dat kost veel moeite, want mijn vertrouwen in artsen is de afgelopen jaren enorm geschaad."

Zware zwangerschap

Tijdens de zwangerschap ontstonden er al complicaties, zeker in de laatste fase van haar zwangerschap had Marloes last van bloedingen. In die periode kwam ze regelmatig in het ziekenhuis voor controle, zegt ze. "Elke keer werden we naar huis gestuurd en werd er gezegd dat er niets aan de hand was. Maar de artsen hadden geen flauw idee waar de bloedingen vandaan kwamen. Dat gaf ons niet de rust die we wilden hebben."

In de laatste week van de zwangerschap traden er opnieuw bloedingen op. In het ziekenhuis werd uiteindelijk besloten Luna ter wereld te brengen via een keizersnee, vertelt ze. "Bij de keizersnee verloren zowel ik als Luna veel bloed. Toen Luna ter wereld kwam, had ik een black-out van de pijn. Ze hebben haar direct meegenomen en ik heb urenlang niet geweten of ze nog leefde."