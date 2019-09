Nieuwe verkeersregelaars en schoonmakers zijn lastig te vinden

De krapte op de arbeidsmarkt wordt nu ook voelbaar bij vacatures met geen of lage startkwalificaties. Volgens het UWV zijn vacatures voor twintig beroepen in die categorie inmiddels lastig in te vullen. Het gaat onder meer om werk aan de lopende band, verkeersregelaars en schoonmakers.

"We zien dat de krapte sterk is verbreed", zegt arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven van het UWV. Vacatures voor fysiek zware beroepen, werk op oproepbasis en werk voor een paar uur per dag zijn minder populair. "Die mensen hebben nu de mogelijkheid uit te wijken naar andere beroepen."

Nieuwe schoonmakers vinden is inderdaad een probleem, bevestigt directeur personeelszaken Anton Witte van schoonmaakbedrijf Asito, waar zo'n 10.000 mensen werken. "De schoonmaak heeft één van de beste cao's voor mensen met weinig opleiding, maar het is geen sector waar mensen makkelijk naartoe gaan."

Dat is volgens de HR-directeur deels een imagoprobleem. Maar er is ook te weinig werk om een volledige werkdag te draaien. Schoonmaakvacatures zijn vaak voor 10 tot 20 uur per week, verspreid over 5 dagen. "Er zit wel ontwikkeling in", zegt Witte. Mensen gaan bijvoorbeeld ook de koffie-automaat bijvullen, of helpen in de postkamer."

