Meer beschuldigingen wegens seksueel wangedrag van Placido Domingo

Nog eens elf vrouwen zeggen slachtoffer te zijn van seksueel wangedrag van operazanger Placido Domingo. Dat meldt persbureau AP, dat de zaak half augustus aan het licht bracht. In totaal hebben twintig vrouwen zich gemeld.

Domingo, die alle beschuldigingen met klem ontkent, is een wereldberoemde tenor. Sinds 2003 is hij algemeen directeur van de Los Angeles Opera. Dat operagezelschap heeft de aantijgingen in onderzoek.

Verschillende optredens van Domingo werden geannuleerd. Vandaag werd bekend dat Domingo in maart ook niet meer naar de Opera in Dallas hoeft te komen. The Metropolitan Opera in New York zegt het onderzoek van LA Opera af te wachten voordat het beslissingen neemt over Domingo's optredens.

Oogluikend toegestaan

Domingo (78) zou vooral beginnende operazangeressen hebben benaderd. Hij begon meestal met opmerkingen en ging daarna over tot handtastelijkheden en ongewenst zoenen. In sommige gevallen had hij ook seks met hen. Zijn handelwijze zou een publiek geheim zijn geweest in de operascene. Zijn gedrag zou oogluikend zijn toegestaan.

Domingo zegt dat hij handelde met instemming van de vrouwen. Zijn woordvoerder zegt tegen AP dat de artikelen "inaccuraat en onethisch" zijn. De verhalen van de slachtoffers zouden "overlopen van tegenstrijdigheden", al wordt niet gezegd wat er dan niet klopt. Dat kan niet vanwege het lopende onderzoek, zegt de woordvoerder.