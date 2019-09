Megaster Nicki Minaj (36) gaat met pensioen

De 36-jarige rapper Nicki Minaj kondigt aan te stoppen met haar carrière. Ze is een van de grootste en meestverkopende hedendaagse vrouwelijke artiesten. Minaj gaat zich richten op haar familie, zegt ze op Twitter. "Ik weet dat jullie nu gelukkig zijn."

In interviews hintte de Amerikaanse rapper al vaker dat ze zou stoppen met haar carrière om met haar vriend Kenneth Petty te trouwen en kinderen te krijgen.

Teleurgesteld als vrouw

Haar grootste angst was dat ze te veel tijd aan werk zou besteden en geen oog meer zou hebben voor haar persoonlijke leven, zei Minaj in een interview met Complex in 2014. "Als ik klaar ben met mijn vijfde album en dan nog geen kind heb, het maakt niet uit hoe veel geld ik heb, dan zou ik teleurgesteld zijn als vrouw. Ik heb het gevoel dat ik hier ben om een moeder te zijn."

Inmiddels heeft de rapper vier albums en drie mixtapes uitgebracht. Haar bijnaam is The Queen of Rap, net als de vrouwelijke rappers Missy Elliott en Lil' Kim.