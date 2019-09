Toch geen gratis lachgasballonnen bij protest Amsterdam

Üresin wilde aanvankelijk niet inbinden. "Het gaat gewoon door", zei hij gisteren. "Ik voel mij vernederd door mijn eigen overheid. Wiet en alcohol worden gedoogd, ze praten over het legaliseren van mdma, maar wij worden tegengewerkt."

Vandaag trapt hij toch op de rem, al gaat de protestactie nog steeds door. "We doen ons best om de demonstratie vredig te laten verlopen. We willen geen chaos veroorzaken."

Lachgasgebruik aan banden

Üresin is het oneens met het nieuwe beleid van de gemeente. Amsterdam wil het gebruik van lachgas aan banden leggen door de verkopers aan te pakken. Daarnaast zal bij evenementen expliciet in de vergunning komen te staan dat lachgasverkoop verboden is.