Europa gaat informatie over terroristen delen

Er komt een database waarin alle EU-landen informatie over terreurverdachten moeten plaatsen. Via Eurojust moet meer informatie over terroristen worden gedeeld, waardoor aanslagen zoals in Parijs en Brussel voorkomen kunnen worden. Over de invoering van de database is meer dan tien jaar gesproken.

Er zijn al proeven gedaan en de resultaten zijn bemoedigend, zegt Cecilia Thorfinn van Eurojust. Zo werd in Hongarije een man aangehouden met een vals paspoort. "Binnen 24 uur was duidelijk dat België meer informatie had en het vermoeden is dat hij 27 mensen onthoofd heeft in Syrië."

Huiverig voor delen

Het opzetten van het informatiesysteem heeft lang geduurd. De eerste discussies waren al in 2005 na de aanslagen in Madrid, zegt correspondent Thomas Spekschoor. "Daarna zag je dat landen toch heel terughoudend waren met het inleveren van informatie, omdat inlichtingendiensten bang zijn dat die informatie terechtkomt bij mensen die het helemaal niet mogen hebben."

Na de aanslagen in Parijs en Brussel kwam er toch beweging in de zaak. Het bleek dat de terroristen van Parijs heel makkelijk door Europa konden reizen, waardoor het belang van samenwerking tussen opsporingsdiensten echt duidelijk werd.

"Uiteindelijk heb je al die gegevens nodig om juridische processen te kunnen voeren", zegt Frédéric Baab, een van de personen die het register heeft opgezet. Eurojust in Den Haag gaat de gegevens verzamelen en beheren.