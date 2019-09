Twaalf jaar cel geëist tegen tweeling voor moord op neef

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twaalf jaar cel geëist tegen de tweelingbroers Melvin en Kevin M. voor het doden van hun neef. De 28-jarige broers zeggen onschuldig te zijn, maar het OM vindt overtuigend bewezen dat ze de 41-jarige man hebben gedood in de woning van hun stiefmoeder. Daarna zouden ze zijn lichaam in het water bij Rozenburg hebben gegooid.

Het slachtoffer, afkomstig uit Schiedam, verdween op 6 april 2015 en werd ruim twee weken later gevonden in de Nieuwe Waterweg. Volgens het Openbaar Ministerie was hij met een klauwhamer op zijn hoofd geslagen en kan niet worden uitgesloten dat de man nog leefde toen hij in het water werd gegooid.

De Rotterdamse broers werden pas eind vorig jaar opgepakt. Volgens RTV Rijnmond waren ze naar Zuid-Amerika gevlucht.

Voor de rechtbank schoven de tweelingbroers de schuld af op hun zwager, maar volgens de officier van justitie is dat scenario ongeloofwaardig. De broers waren boos op hun neef, omdat die een buitenechtelijke relatie had met hun stiefmoeder, zegt justitie.

De rechter doet over twee weken uitspraak.