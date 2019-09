Man die huis van ex vernielde met shovel krijgt vijf jaar cel

Een 57-jarige man uit het Gelderse plaatsje Gendt moet vijf jaar de cel in omdat hij de woning van zijn ex heeft vernield terwijl zij thuis was. De rechter vindt dat de man haar in levensgevaar heeft gebracht.

In maart dit jaar, op de verjaardag van zijn ex, ging de man naar de woning van de vrouw. Met de grijper van de graafmachine sloeg hij op het dak van het huis, precies boven de slaapkamer en het bed van zijn ex.

De vrouw raakte niet gewond, maar dat was volgens de rechtbank puur geluk. "Dat de vrouw hierbij niet gewond raakte of onder het puin bedolven werd, is alleen te danken aan het feit dat zij wakker was geworden en uit bed was gegaan."

Vreesde voor haar leven

De vrouw vreesde die nacht voor haar leven, meldt Omroep Gelderland. De man heeft niet alleen grote schade aan haar huis aangericht; hij vernielde ook haar auto.

De man moet een schadevergoeding van bijna 4000 euro betalen aan zijn ex-partner. De officier van justitie had dertig maanden gevangenisstraf geƫist, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Maar de rechtbank vindt een hogere straf passend.