Raad voor Cultuur kritisch over mediaplannen minister Slob

De Raad voor Cultuur ziet weinig in het plan van minister Slob (Onderwijs, Media) om van televisiezender NPO 3 een regiozender te maken. Ook moeten omroepen online reclame kunnen blijven uitzenden, aldus de invloedrijke adviesraad die op eigen initiatief een oordeel over de plannen naar de minister stuurde.

Slob presenteerde in juni zijn beleidsvoornemens voor de publieke omroep. Daarin schrijft hij onder meer dat de publieke omroep grotendeels reclamevrij wordt.

Verder gaat NPO 3 ingrijpend veranderen als het aan Slob ligt. Nu richt die zender zich nog vooral op jongeren. In de nieuwe opzet verdwijnen programma's van de landelijke publieke omroep grotendeels van het derde net. In plaats daarvan gaan regionale zenders die zendtijd invullen. Er blijft wel ruimte voor vernieuwende programma-concepten van de landelijke omroep.

NPO 3

De adviesraad noemt de discussie over NPO 3 "begrijpelijk", maar ziet het geld voor de zender liever geïnvesteerd worden in tv-talent, innovatieve formats en een online platform voor jongeren. Volgens de raad heeft het weinig zin om van NPO 3 een regiozender te maken, omdat lokale omroepen al via de kabel in het hele land te ontvangen zijn.

Een tijdslot op een NPO-zender met meer bereik zou volgens de raad effectiever zijn om het bereik van lokale omroepen te vergroten.

Nederlandse Netflix

Verder anticipeert Slob volgens de Raad voor Cultuur in zijn plannen niet snel genoeg op het veranderende mediagedrag van Nederlanders, die steeds vaker te vinden zijn op "internationale superplatforms" als Netflix, YouTube of Spotify.

Zo ziet de raad graag dat etr voor 2021 al een soort Nederlandse Netflix komt, oftewel een online platform waarop alle Nederlandse programma's "toegankelijk en betaalbaar" te vinden zijn. Slob moet voor dit platform het startschot geven, aldus de adviesraad.

Slob dringt hier ook al langer op aan, maar de beoogde deelnemers zijn er nog niet over uit hoe dat er precies uit moet zien. Gisteren stuurde de minister nog een brief naar de Kamer, waarin hij schrijft in gesprek te zijn met de mediasector en drempels die mediapartijen ervaren, weg wil nemen.