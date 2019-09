Hoge celstraffen na jarenlang kindermisbruik op Duitse camping

Twee Duitse mannen zijn tot celstraffen van 12 en 13 jaar veroordeeld voor het decennialang misbruiken van 34 kinderen op een camping in Noordrijn-Westfalen.

De slachtoffers waren tussen de 4 en 13 jaar oud en sommige kinderen werden meerdere keren misbruikt. In totaal kwam de aanklager tot ruim tweehonderd verkrachtingen. De twee maakten vaak uitstapjes met de kinderen, gaven hun cadeautjes en stonden bekend als kindervrienden. Ook zette de hoofdverdachte zijn pleegdochter in om andere kinderen te lokken.

Het misbruik begon eind jaren negentig en vond veelal plaats in het vervallen chalet van V. op de camping in het plaatsje Lügde ten oosten van Bielefeld. De twee filmden de seks en maakten er foto's en pornofilmpjes van. In totaal werden 13.000 bewijsstukken in beslag genomen.

Diepgeworteld

De 56-jarige hoofdverdachte Andreas V. werd na psychiatrisch onderzoek beoordeeld als manipulatief en narcistisch. Ook was de conclusie dat zijn verlangen naar kindermishandeling diepgeworteld was.

De zaak wordt gezien als een van de grootste over seksueel misbruik met kinderen in Duitsland van de laatste decennia. Omdat het om jonge kinderen gaat, vond een groot deel van het proces achter gesloten deuren plaats.

De rechter zei in het vonnis dat ze het moeilijk vond om de gebeurtenissen onder woorden te brengen en dat woorden als "verschrikkelijk, monsterlijk en walgelijk" tekortschieten. Ze had niet de indruk dat de twee doorhadden wat voor schade ze hebben aangericht.