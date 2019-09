Minister Schouten wil wettelijk verbod veevervoer bij extreme hitte

Het wordt verboden om dieren te vervoeren als de temperatuur boven de 35 graden komt. Daarover zijn al eerder vrijwillige afspraken gemaakt met bedrijven uit de sector, maar minister Schouten vindt die te vrijblijvend. Ze wil het verbod daarom in de wet vastleggen.

Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat bij de extreme hitte van deze zomer gebleken is dat de afspraken niet door iedereen worden nagekomen.

Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die al tijden ijvert voor een wettelijk maximum, vindt het "mooi" dat er nu iets over in de wet komt. Maar volgens haar is de grens van 35 graden veel te hoog.

Hittestress

Schouten benadrukt dat de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook in actie komt bij 'hittestress' onder 35 graden, als het dierenwelzijn in het geding is.

De minister schrijft verder dat de afgelopen tijd de meeste veehouders, vervoerders en slachthuizen extra maatregelen hebben genomen om dieren tegen de warmte te beschermen. Maar er zijn toch diverse incidenten geweest. In twee slachthuizen constateerde de NVWA dat 30 tot 40 procent van de dieren bij aanvoer dood bleek te zijn. En in een pluimveeslachthuis werden kratten gevonden waarin 90 procent van de aangevoerde kuikens niet meer leefde.